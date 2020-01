Migräne vorzubeugen funktioniert tatsächlich

„Die Möglichkeiten in der Migränetherapie werden leider seitens vieler Betroffener nur selten in Anspruch genommen“, betont Prim. Priv.-Doz. Dr. Nenad Mitrovic, Präsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG) anlässlich der 19. Österreichischen Schmerzwochen der ÖSG. Diese Informationskampagne steht heuer im Zeichen der Prophylaxe. Für viele wäre eine präventive Behandlung sehr sinnvoll, da die Krankheit auch enorme Auswirkungen auf Berufs- und Privatleben hat. Drei von vier Befragten einer Langzeit-Studie gaben an, dass sie Nachteile im Sozialleben haben, 61 Prozent mussten schon auf wichtige Veranstaltungen verzichten.