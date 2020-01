Unerwünschte Wiederkehr garantiert!

Daher sollte man sich gegen erneuten Ausbruch so gut wie möglich wappnen. Intensives UV-Licht zum Beispiel lockt sie aus ihrem Versteck in den Nervenbahnen hervor. Ebenso kleine Verletzungen an den Lippen. Auch die Schwächung des Immunsystems, etwa eine Erkältung oder andere Infektion, erleichtert ihnen die ungehinderte Vermehrung. Auch hormonelle Schwankungen in der Schwangerschaft, im Wechsel oder vor der Regelblutung usw. Nicht zu vergessen, auch Stress lässt sie sprießen und Schlafmangel! Beides schwächt die Abwehr. Wer Ruhe bewahrt und ausreichend schlummert, senkt also sein Risiko. Manche Auslöser sind individuell unterschiedlich. Am besten beobachten, worauf man reagiert. Nicht immer gelingt es, die Viren in Schach zu halten, für solche Fälle sollten Betroffene zumindest die passenden Arzneimittel parat haben, damit Krankheitserreger wenigstens im Anfangsstadium gestoppt werden. Daher gleich bei den ersten Anzeichen anwenden.