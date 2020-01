Schockvideo: Auto kracht frontal gegen Biker

Der Fahrer eines 300 PS starken Subaru WRX STI fährt laut Video-Anzeige mit 66 mph, also gut 100 km/h über eine Landstraße in Sheffield. Als er auf eine scharfe Linkskurve zufährt, müsste er vom Gas gehen, fährt aber mit unvermindertem Tempo weiter und kommt prompt auf die Gegenfahrbahn. So prallt er frontal gegen eine Suzuki GSX-R 1000, deren Fahrer so heftig bremste, dass er bereits nur noch auf dem Vorderrad fuhr.