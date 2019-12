Ein „Gothic“-Remake? Spielbarer Prototyp ist da!

Ob aus dem Prototyp tatsächlich ein ganzes Spiel wird, muss sich erst noch zeigen. Zunächst einmal will man damit testen, ob seitens der Spielerschaft genug Interesse an einem Remake bestünde und sich dessen Entwicklung überhaupt lohnt. Überdies will man Feedback von den Spielern sammeln, was sie sich neben moderner Grafik von einer „Gothic“-Neuauflage erwarten.