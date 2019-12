GB-Wahl und Brexit: „Wird sich alles einspielen“

In Großbritannien wurde am Donnerstag das Unterhaus neu gewählt; diese Wahl brachte den Konservativen unter der Führung von Boris Johnson einen fulminanten Sieg ein. Johnson sprach daraufhin von einem „mächtigen Mandat für den Brexit“. Experten sind sich allerdings einig, dass der im Raum stehende Brexit auch nach dieser richtungsweisenden Wahl nicht so rasch und leicht vonstatten gehen wird, wie von Johnson dargestellt. Im Folgenden lassen wir unsere Leser zu diesem Thema zu Wort kommen.