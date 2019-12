Johnsons Brexit „wird wohl Schock für die Leute“

Kurz vor der Wahl erläuterte Menon in einem Video auf seinem Twitter-Account, warum die Wahrheit bitter werden könnte: „Das wird kein Ende des Prozesses, es wird der Anfang von Handelsgesprächen, die versprechen, lange, zäh und bitter zu werden.“ Ähnlich sieht es Ivan Rogers, der ehemalige britische Chefdiplomat in Brüssel. Er warnte in einer Rede an der Universität Glasgow kürzlich davor, die größte Krise in Sachen Brexit stehe Großbritannien noch bevor.