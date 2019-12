Unternehmen immer öfter Ziel von Cyberangriffen

Unternehmen werden immer öfter Ziele von Cyberangriffen. Veraltete Systeme, fehlende Back-ups oder Sicherheitsupdates und mangelndes Risikobewusstsein seien die häufigsten Gründe, warum Firmen von Phishing, Hacking oder Datendiebstahl betroffen sind. Die Schäden gehen in die Millionen. „Es ist das am stärksten wachsende Kriminalitätsfeld“, sagte Rémi Vrignaud, Chef der Allianz-Gruppe in Österreich.