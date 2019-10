Darum sollten Sie Ihr iPhone 5 jetzt aktualisieren

Apple verweist in einem offiziellen Support-Artikel darauf, dass das iPhone 5 bis zum 3. November dringend auf die iOS-Version 10.3.4 aktualisiert werden muss. Andernfalls sei das Gerät nicht länger in der Lage, GPS-Daten und die Uhrzeit korrekt zu verarbeiten. Davon betroffen seien „Funktionen, die auf dem richtigen Datum und der richtigen Uhrzeit basieren, einschließlich App Store, iCloud, E-Mail und Webbrowsing“, so Apple.