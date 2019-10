Neuer Mikrochip soll E-Autos länger rollen lassen

Der deutsche Autozulieferer Bosch will mit einem neuen Halbleiter mehr Reichweite aus den Batterien von Elektroautos herausholen. Mikrochips aus Siliziumkarbid brächten sechs Prozent mehr Reichweite als solche mit Silizium, erklärte Bosch-Geschäftsführer Harald Kröger am Montag in Dresden. Sie hätten eine bessere Leitfähigkeit und brauchten weniger Energie für die Kühlung als bisherige Chips.