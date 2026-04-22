Charlie Sheens Tochter sorgt für Schnappatmung

„Denise Richards 2.0“

Die Fans freute es jedenfalls, dass Sami am zweiten Coachella-Wochenende eine Ausnahme machte und auf Instagram – für alle sichtbar – eine heiße Bilderstrecke veröffentlichte. Und damit bewies, wie aufreizend selbst ein Badeanzug, dem lange ja ein etwas verstaubtes Images anhaftete, sein kann.