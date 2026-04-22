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„Pretty in Pink“

Charlie Sheens Tochter sorgt für Schnappatmung

Society International
22.04.2026 18:00
Charlie Sheens Tochter sorgt als „Pretty in Pink“ auf Instagram für Schnappatmung.
Charlie Sheens Tochter sorgt als „Pretty in Pink“ auf Instagram für Schnappatmung.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/samisheen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sonnenschein, ein pinker Badeanzug und jede Menge sexy Kurven sind für Sami Sheen das perfekte Rezept, um ihre Fans in Wallung zu bringen. 

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Und wenn sich einer damit auskennt, dann die Tochter von Charlie Sheen und Nicole Richards. Denn die 22-Jährige ist längst ein echter OnlyFans-Profi und hat sich mit sexy Pics ein goldenes Näschen verdient.

„Denise Richards 2.0“
Die Fans freute es jedenfalls, dass Sami am zweiten Coachella-Wochenende eine Ausnahme machte und auf Instagram – für alle sichtbar – eine heiße Bilderstrecke veröffentlichte. Und damit bewies, wie aufreizend selbst ein Badeanzug, dem lange ja ein etwas verstaubtes Images anhaftete, sein kann.

Der pinke Zweiteiler hatte aber auch alles, was das Herz ihrer Fans höherschlagen ließ: ein tiefes Dekolleté, wenig Stoff an den Seiten und hinten sowie kesse Schnürungen. Und obendrein dieselbe Farbe wie die Blumen im Hintergrund.

Den Fans war dieses kleine Detail aber sicher herzlich egal. Kein Wunder, bei diesen heißen Kurven! „Atemberaubend“, „Absolute Perfektion“, „So wunderschön, dass es wehtut“, oder „Denise Richard 2.0“, waren nur einige der zahlreichen Kommentare, die sich neben zahlreichen Flammen-Emojis neben Samis Instagram-Galerie sammelten.

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Millionärin dank OnlyFans
Bereits Anfang letzten Jahres wurde bekannt, dass Sami Sheen nicht mehr auf die finanzielle Unterstützung ihrer berühmten Eltern angewiesen ist. Denn dank ihres sexy Contents auf OnlyFans ist die 22-Jährige schon mehrfache Millionärin – Tendenz steigend! 

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