Jetzt ist auch noch Kilgers Weinfirma insolvent

Bei den Insolvenzursachen verweist das Unternehmen auf die inflationsbedingt deutlich gestiegenen Kosten, vor allem im Bereich Weinkellerei und Bewirtschaftung von Weingärten. Zudem sei man einem zunehmenden Preisdruck ausgesetzt gewesen. Ein schwerer Schlag war schließlich die Insolvenz der Gourmondo Handelsgesellschaft im September 2025, dadurch konnten keine weiteren Weine abgefüllt werden. Zudem musste laut Kreditschutzverband KSV1870 der Betrieb des Buschenschank „Boho“ nach einem signifikanten Verlust im Vorjahr eingestellt werden.