Fliegender Rammbock soll Drohnen vom Himmel holen

Angaben zu den technischen Spezifikationen seiner Interceptor (dt. „Abfangjäger“) genannten Konterdrohne macht Anduril Industries in der öffentlichen Pressemitteilung vom Donnerstag keine. Nur so viel verrät das Unternehmen: Das Gerät soll fliegende „Bedrohungen autonom in jeder Umgebung, Tag und Nacht, zerstören“ können. Das funktioniert offenbar so gut, dass laut Bloomberg bereits „Dutzende“ der fliegenden Rammböcke zum Schutz militärischer Einheiten und wichtiger Infrastrukturen in den USA und nach Großbritannien versandt wurden. Hunderte weitere Interceptor-Drohnen sollen in der Pipeline stecken.