Neuer „Terminator“-Shooter kommt am 15. November

Rechtzeitig zum baldigen Kinostart des neuen Schwarzenegger-Films „Terminator: Dark Fate“ kommt am 15. November auch ein neues Videospiel zur kultigen Sci-Fi-Saga. In „Terminator: Resistance“ erlebt der Spieler den Kampf der Menschen gegen die Maschinen, 30 Jahre nach dem „Tag des jüngsten Gerichts“. Im Ankündigungstrailer zeigen die Entwickler von Reef Entertainment, auf welche Gegner und Schauplätze man sich in dem Game freuen darf. „Terminator: Resistance“ kommt für PC, PS4 und Xbox One.