281 in Haft: Globaler Schlag gegen E-Mail-Betrüger

Bei der Aktion bestätigte sich einmal mehr, dass Nigeria ein Hotspot der E-Mail-Betrüger ist: Von 281 Verhaftungen fanden 167 in Nigeria statt. 74 mutmaßliche E-Mail-Betrüger fand man in den USA, 18 in der Türkei, 15 in Ghana und einzelne in weiteren Ländern Afrikas, Asiens und Europas. Verhaftet wurden einerseits die mutmaßlichen Scammer selbst, andererseits Handlanger, die ihnen bei den Geldtransfers geholfen haben sollen.