Gezielte Reha nach dem „Frühstart“

Am Anfang steht der Kampf ums Überleben im Mittelpunkt. Die Ärzte müssen Komplikationen wie Atemprobleme, schwere Infektionen an Lunge, Darm, Augen oder Gehirn bei Kindern, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wurden, in den Griff bekommen. Im Krankenhaus wird man in den allermeisten Fällen gut aufgefangen, aber wie läuft es dann im Alltag? Vieles muss organisiert werden, frühfördernde Maßnahmen stehen auf der Tagesordnung. Das kann schnell zur Überforderung führen. Die Kinder- und Jugendreha „kokon“ in Bad Erlach (NÖ) möchte sich deshalb verstärkt jener Zielgruppe annehmen und die Familien im Rahmen eines Aufenthaltes begleiten. Je besser und kontinuierlicher diese nämlich vom ersten Tag an unterstützt wird, umso kleiner sind die Auswirkungen im späteren Leben. „Uns ist es ein besonderes Anliegen vor allem auch die Eltern aufzufangen, ihnen psychologische und psychotherapeutische Unterstützung zu bieten, in Gruppen professionellen Raum für ihre Emotionen wie Wut, Trauer etc. zu ermöglichen und den Umgang mit ihren Ängsten, Sorgen und Wünschen für ihr Kind zu erleichtern“, erklärt Prim. Dr. Anna Cavini, Ärztliche Direktorin „kokon“ Bad Erlach.