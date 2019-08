„Fire Emblem: Three Houses“ entzückt Switch-Gamer

Spielerisch bietet „Fire Emblem: Three Houses“ taktische Rundenkämpfe, die in eine reichhaltige Fantasy-Welt namens Fodlàn eingebettet sind. In ihr wetteifern drei verfeindete Adelshäuser miteinander um die Vorherrschaft. Als Lehrer bildet der Spieler die Sprösslinge der Häuser in der Kampfkunst und Religion aus - und kommandiert sie am Schlachtfeld.