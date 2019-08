Leichte Sommerküche

Rohkost mit Tofu (4 Portionen)

200 g Kohlrabi, 200 g Karotten, 200 g Zucchini, 250 g Tofu, 1 B. Joghurt, 2 EL Zitronensaft, 1 EL Olivenöl, 1 EL gehackte Kräuter, Kräutersalz. Gemüse in Würfel schneiden oder grob reiben und mit dem Joghurt-Zitronensaft-Gemisch ziehen lassen. Tofu in ½ cm dicke Scheiben schneiden, auf einem Teller in Öl wenden und in einer trockenen, heißen Pfanne beidseitig knusprig braten. Mit Kräutern und Salz bestreut anrichten.