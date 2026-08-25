Forscher tüfteln an „Sport in Tablettenform“

In den USA benutzen bereits rund zwölf Prozent der Erwachsenen Abnehmspritzen oder entsprechende Medikamente in Tablettenform. Ein US-Biotechnologieunternehmen will jetzt mit einem in Entwicklung befindlichen Arzneimittel körperliche Aktivität so vortäuschen, dass nach dem Absetzen von Wegovy & Co. der Gewichtsverlust erhalten bleibt.
Sport in Pillenform – Das US-Unternehmen „Enveda“ veröffentlicht nun erste Ergebnisse zu einem Präparat, das genau dies bewirken soll. Es griff auf Entdeckungen von Wissenschaftern der kalifornischen Stanford University rund um das Peptid Lactat-Phenylalanin (Lac-Phe) zurück, das vom Körper des Menschen als Reaktion auf starke körperliche Belastung gebildet wird. Dieses hemmt den Appetit und verringert den Fettanteil im Körper.
Molekül Lac-Phe als Wirkstoff
Das Biotechnologieunternehmen entwickelte unter Nutzung von KI-Programmen ein Molekül, das die Wirkung des Hormons haben soll und gleichzeitig als Wirkstoff nutzbar ist. „ENV-308 ahmt das Molekül Lac-Phe nach, ein Hormon, das der Körper sowohl bei intensiver körperlicher Betätigung als auch nach Mahlzeiten freisetzt. Das Hormon hemmt den Appetit und reduziert Fettleibigkeit bei Tieren, was dazu beiträgt zu erklären, wie körperliche Betätigung den Stoffwechsel auf molekularer Ebene verändern kann.“
Doch Lac-Phe selbst besitzt nicht die Eigenschaften, die für eine Arzneimittelwirkung erforderlich sind: Es wird zu schnell abgebaut, um als Medikament wirksam zu sein. „Enveda“ entwickelte deshalb ENV-308, um die Wirkung von Lac-Phe in einer oralen Tablette nachzubilden, die täglich eingenommen werden kann.
Kein Jo-Jo-Effekt mehr
Der Wirkstoff zielt primär auf den Erhalt einer zuvor durch eine medikamentöse Behandlung mit GLP-1-Medikamenten (Wegovy etc.) hervorgerufenen Gewichtsabnahme ab. Dabei soll auch die fettfreie Muskelmasse nach dem Ende der Behandlung erhalten bleiben und den bei Verwendung der Abnehmspritzen gefürchteten Jo-Jo-Effekt nach dem Absetzen der Medikamente verhindern.
Erste klinische Tests
Vor Kurzem gab das Unternehmen positive Ergebnisse zu einer ersten klinischen Studie mit Probanden (Phase I) auf die Verträglichkeit bekannt. „Die Phase-I-Studie umfasste bisher 88 gesunde erwachsene Probanden und diente der Beurteilung von Sicherheit, Verträglichkeit und Arzneimittelwirkung im Körper. ENV-308 wurde von den Teilnehmern über den gesamten Dosisbereich gut vertragen, mit einem außergewöhnlich guten gastrointestinalen Sicherheitsprofil. Das ist bemerkenswert, da Übelkeit, Erbrechen und andere gastrointestinale Beschwerden zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen, die zum Abbruch einer GLP-1-Therapie führen“, schrieb das Unternehmen.
Während unter einer Behandlung mit dem potenziell neuen Medikament die Muskelmasse durch das Imitieren der Wirkung von körperlicher Aktivität erhalten bleiben soll, soll gleichzeitig quasi kein „Heißhunger“ mehr zurückkehren. Das könnte über einen Effekt auf das Sättigungshormon Leptin erzielt werden.
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