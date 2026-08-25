Forscher tüfteln an „Sport in Tablettenform“

Erste klinische Tests

Vor Kurzem gab das Unternehmen positive Ergebnisse zu einer ersten klinischen Studie mit Probanden (Phase I) auf die Verträglichkeit bekannt. „Die Phase-I-Studie umfasste bisher 88 gesunde erwachsene Probanden und diente der Beurteilung von Sicherheit, Verträglichkeit und Arzneimittelwirkung im Körper. ENV-308 wurde von den Teilnehmern über den gesamten Dosisbereich gut vertragen, mit einem außergewöhnlich guten gastrointestinalen Sicherheitsprofil. Das ist bemerkenswert, da Übelkeit, Erbrechen und andere gastrointestinale Beschwerden zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen, die zum Abbruch einer GLP-1-Therapie führen“, schrieb das Unternehmen.