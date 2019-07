Kurz in Kalifornien: Treffen mit IT-Größen geplant

Bevor der Nationalratswahlkampf in Österreich richtig losgeht, will ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz in der kommenden Woche im US-amerikanischen IT-Mekka Silicon Valley noch einige Wirtschaftslenker treffen. Geplant ist am Montag ein Termin mit Netflix-CEO Reed Hastings. Am Dienstag sei eine Zusammenkunft mit Apple-Chef Tim Cook derzeit in finaler Abstimmung, hieß es aus der ÖVP-Presseabteilung. Ein bekannter CEO steht auch noch am Programm, Details sollen folgen.