Die Seele leidet mit

Schädliche Auswirkung von zu viel Stress

„Starke psychische Belastungen stimulieren das sympathische Nervensystem, setzen in der Nebenniere Stresshormone frei und führen langfristig zu Verengungen oder Entzündungen der Gefäßwände.“ Die Psyche beeinflusst aber nicht nur die Entstehung, sondern auch den Verlauf der Erkrankung. Überlebende, die einen Herzinfarkt als sehr bedrohlich empfinden, entwickeln im Anschluss wesentlich häufiger eine Depression oder posttraumatische Belastungsstörung, was sich wiederum negativ auf die Zeit nach dem Akutfall auswirkt und das Sterberisiko erhöhen. Das liegt unter anderem daran, dass Herzinfarktpatienten, die unter seelischen Problemen leiden, mitunter ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen und sich nur bedingt an Empfehlungen für einen herzgesunden Lebensstil halten. Individuelle Wahrnehmung und Verarbeitungsstrategien spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Zur Nachsorge eines Herzinfarkts gehört in erster Linie die Änderungen des Lebensstils wie Rauchstopp, das Einstellen von Blutfetten, Blutdruck und Diabetes - dies erfolgt in der Phase II-Reha nach dem Spitalsaufenthalt durch Schulungen, gezielte Ernährungs- und Bewegungsprogramme, wie der Experte betont. Jedoch profitieren sehr viele Patienten auch von einer psychologischen Beratung.