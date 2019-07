Smartes „Schlagloch“ soll Raser ausbremsen

„Physische Erinnerung“ für Raser

Mit einem deutschlandweit neuartigen System soll Rasern daher künftig Einhalt geboten werden: dem „Actibump“. Entwickelt vom schwedischen Hersteller Edeva AB, zwingt das intelligente „Schlagloch“ Autofahrer auf Straßen zu mäßigem Tempo. Es beruht auf einem Radarmessgerät und Stahlplatten im Straßenbelag, die sich sehr schnell leicht absenken, wenn sich ein Fahrer mit überhöhtem Tempo nähert. Der Erziehungseffekt wird dadurch erzielt, dass der Fahrer beim Passieren ein unsanftes Poltern vernimmt. „Diese physische Erinnerung hat sich in Schweden und Tschechien bereits bewährt“, so Markus Henrich, der in Hanau für den Praxistest verantwortlich zeichnet.