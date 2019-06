Mobilfunk: Umsatz stagniert, Apps lösen die SMS ab

Datenverbrauch steigt rasant an

In den vergangenen Jahren stieg der Datenverbrauch in Österreich rasant an. 2012 betrug der durchschnittliche mobile Datenverbrauch von Endkunden weniger als 25 Millionen Gigabyte (GB) pro Quartal, 2018 waren es bereits 373 Millionen GB und damit fast fünfzehnmal so viel Datenvolumen. Die Preise für mobiles Breitband sind stark gesunken, Anfang 2012 waren es knapp unter 25 Euro pro GB, 2018 sind es unter zwei Euro - ein Rückgang von 92 Prozent in sechs Jahren.