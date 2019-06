„Zombie Army 4“: Die untoten Nazis kommen!

Das Entwicklerstudio Rebellion hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles einen neuen Shooter mit B-Movie-Flair angekündigt. In „Zombie Army 4“ legt man sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ruinen Europas mit fiesen Nazi-Zombies an und schickt deren Anführer zurück in die Hölle. Dabei stehen dem Spieler verschiedenste anpassbare Waffen und Spezialangriffe zur Verfügung. Erscheinen soll „Zombie Army 4: Dead War“ Anfang 2020 für PC, PS4 unx Xbox One.