Bald verfolgen Nintendos Pokémon uns in den Schlaf

Traum oder Albtraum: Die Pokémon Company hat ein Spiel angekündigt, das beim Schlafen gespielt werden soll. Pokémon Sleep soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen, kündigten die Erfinder des Smartphone-Suchspiels Pokémon Go in Tokio an. Auch Schlaf soll nach dem Willen der Erfinder unterhaltsam sein.