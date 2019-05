Internetriesen folgen „Christchurch-Aufruf“

Zwei Monate nach den Anschlägen in der neuseeländischen Stadt mit 51 Toten haben am Mittwoch bei einem Gipfeltreffen in Paris 17 Länder und neun Internet-Giganten den „Christchurch-Aufruf“ unterzeichnet. Die Konzerne - darunter neben Facebook auch YouTube, Twitter, Google, Microsoft und Amazon - verpflichten sich demnach, „transparente und zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen, um das Hochladen von terroristischen und gewalttätigen extremistischen Inhalten zu verhindern“.