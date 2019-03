Terrorangriffe auf Moscheen: 49 Tote in Neuseeland

Premierministerin: „Kein Platz für ein solches Verbrechen in Neuseeland“

Premierministerin Ardern verurteilte den bewaffneten Angriff auf das Schärfste. Die sozialdemokratische Politikerin sprach am Freitag von „einem der dunkelsten Tage“ in der Geschichte ihres Landes: „Ich würde dies als eine Gewalttat beschreiben, wie es sie noch nie gegeben hat.“ Für solch ein Verbrechen gebe es „keinen Platz in Neuseeland“, auch für „Menschen solcher Gesinnung gibt es keinen Platz in Neuseeland“. Ardern kündigte an, noch am Freitag selbst nach Christchurch zu fliegen. Jene, die nun helfen wollen, bat sie, den Angehörigen der Opfer zu helfen und für sie da zu sein.