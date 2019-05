Neue Monster und neue Waffen für „Hunt: Showdown“

Crytek arbeitet in einer öffentlichen Early-Access-Betaphase schon seit über einem Jahr am Multiplayer-Horror-Shooter „Hunt: Showdown“, in dem sich die Spieler unter Nutzung abgedrehter Waffen in einer Western-Spielwelt mit Monstern und ihresgleichen anlegen. Das neueste Update auf Version 6.0 bringt nun wieder neue Inhalte in den Titel, der um 30 Euro auf Steam verkauft wird. Neu sind unter anderem ein Schrot-Revolver und ein Karabiner mit Explosivmunition, aber auch neue Ungeheuer wurden ins Spiel eingebaut. Im Trailer stellt sie Crytek näher vor.