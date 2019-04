„Ancestors“: Als Frühmensch gegen die grüne Hölle!

Auch, wenn die Thematik prinzipiell recht lehrreich erscheint: Ein Kinderspiel wird „Ancestors: The Humankind Odyssey“ nicht. Die Natur schlägt darin unbarmherzig zu und hinter jeder Ecke kann der sichere Tod in Form eines Affen verschlingenden Fleischfressers lauern. Erscheinen soll das Open-World-Survival-Spiel, in dem die Spieler mehr über die Menschwerdung des Affen lernen, noch 2019 für PC, PS4 und Xbox.