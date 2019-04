Hacker-Duo kaperte PCs, um Kryptogeld zu schürfen

FBI und rumänische Polizei schnappten Duo

2016 wurden die beiden nach Ermittlungen der rumänischen Polizei in Kooperation mit der US-Bundespolizei FBI geschnappt und - die meisten Opfer befinden sich in den USA - an die USA ausgeliefert. Das US-Justizministerium spricht von Schäden in Millionenhöhe und hat das „Bayrob Group“ getaufte Duo wegen zahlreicher Cybercrime-Vergehen angeklagt. Die beiden Rumänen zeigten sich geständig und wurden nach einem rund zweiwöchigen Prozess schuldig gesprochen. Der Urteilsspruch vor einem Gericht im US-Bundesstaat Ohio ist für 14. August angesetzt.