EU-Kommissarin auf Hacker & Propaganda vorbereitet

„Hände weg von Europas politischer Debatte!“

„Wir haben Vereinbarungen mit den großen IT-Unternehmen getroffen. Sie greifen die Desinformationskampagnen freiwillig auf und stellen Platz zur Verfügung, um diesen mit Fakten zu begegnen. Ich will aber nicht, dass sie sich in die politische Debatte einschalten. Ich habe Facebook, Google und Co. immer gesagt: ‘Hände weg!‘ Das ist unsere europäische politische Debatte. Ihr dürft die Wählerpräferenzen nicht beeinflussen. Doch ihr, die ihr den Raum zur Verfügung stellt, müsst ihn freihalten von Verbrechen; von Extremisten, von Hassreden“. betonte Jourova.