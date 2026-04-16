US-Demokraten wollen Hegseth des Amtes entheben

Sechs Vorwürfe führen die Demokraten gegen Hegseth an, darunter den Angriff auf eine Mädchenschule im Iran am 28. Februar, bei dem nach iranischen Angaben mindestens 170 Menschen – die meisten von ihnen Schülerinnen – getötet worden waren. Eine vorläufige Untersuchung hatte laut „New York Times“ darauf hingedeutet, dass eine fehlerhaft geleitete US-Rakete in der Schule eingeschlagen war.