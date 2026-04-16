„War blöd von mir“: Nagelsmann entschuldigt sich

Nachdem er Deniz Undav nach dessen Tor gegen Ghana indirekt für dessen Fitness kritisiert hatte, hat sich Julian Nagelsmann nun für seine Aussagen entschuldigt. „Es war blöd von mir und tut mir leid“, meinte Deutschlands Bundestrainer bei MagentaTV.
Undav war im Testspiel gegen Ghana zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden und erzielte in der 89. Minute das entscheidende Tor zum 2:1. Anstatt seinen Schützling zu loben, bemängelte Nagelsmann nach dem Spiel allerdings: „Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.“
„Unnötiger Satz“
Worte, die nicht gerade von Zusammenhalt zeugen und für die sich der 38-Jährige nun entschuldigte: „Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe. Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns. Ich habe mich in dem Moment einfach ein bisschen triggern lassen von sehr vielen Nachfragen zu ein und demselben Thema.“
Im Dialog mit Ehefrau Lena habe Nagelsmann rasch gemerkt, dass seine Wortwahl nicht die richtige gewesen sei. „Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch“, so der Bundestrainer, der Undav durchaus als gefährlichen Joker schätzt.
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