„War blöd von mir“: Nagelsmann entschuldigt sich

„Unnötiger Satz“

Worte, die nicht gerade von Zusammenhalt zeugen und für die sich der 38-Jährige nun entschuldigte: „Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe. Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns. Ich habe mich in dem Moment einfach ein bisschen triggern lassen von sehr vielen Nachfragen zu ein und demselben Thema.“