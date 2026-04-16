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Mit 52 in Topform!

Ex-„Spice Girl“ Mel C zeigt ihren Mega-Mucki-Body

Society International
16.04.2026 13:27
Wow, was für Muskeln! Mel C ist mit 52 Jahren eindeutig in Topform.
Wow, was für Muskeln! Mel C ist mit 52 Jahren eindeutig in Topform.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/melaniecmusic)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mel C macht ihrem Spice-Girls-Spitnamen „Sporty Spice“ alle Ehre. Wobei ihr mittlerweile wohl eher der Beiname „Mucki Spice“ zustehen würde. Denn in einem neuen Instagram-Posting kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Sweat“ präsentiert die Sängerin ihren Mega-Mucki-Body!

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Mit 52 Jahren ist Melanie Chisholm, wie Mel C eigentlich heißt, in Topform. Und das dürfen auch alle sehen! Denn auf Instagram veröffentlichte das Ex-„Spice Girl“ gerade einen Clip, der während des Fotoshootings für ihr neues Album „Sweat“, das am 1. Mai erscheint, entstanden ist.

Mel C fitter als je zuvor!
In dem Video posiert die Sängerin in einem bunten Body mit tiefem Ausschnitt und Taillen-Gürtel sowie roten Ankle Boots mit Absatz und lässt dabei ihre Muskeln spielen. Und die sind so gestählt, dass es Mel C locker mit einer Bodybuilderin aufnehmen kann.

Klicken Sie sich hier durch die Instagram-Galerie von Mel C:

Weitere Bilder und Videos, die dem Posting angehängt sind, zeigen Mel C etwa in knappen Sportklamotten auf einem Fitnessfahrrad, aber auch beim Scherzen mit den männlichen Models, die gemeinsam mit der Britin für das neue Albumcover abgelichtet wurden.

Und Mel C beweist: Dank des harten Trainings darf sie sich auch einmal etwas gönnen. Ein kurzer Clip zeigt sie nämlich beim Naschen an einer Torte.

Wow-Body dank Hyrox
Fit war Mel C ja schon immer, aber wie hat sie sich überhaupt diesen Mega-Mucki-Body antrainiert? Mit der Trendsportart Hyrox! Dabei wird Laufen mit funktionellen Kraftübungen wie etwa Schlitten schieben und ziehen, Rudern, Weitsprüngen oder Übungen mit dem Kettlebell kombiniert. 

Schon vor einiger Zeit verriet die Sängerin dem Magazin „Fit for Fun“, dass sie idealerweise vier- bis fünfmal die Woche trainiert – und das am liebsten in der Früh.

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„Nach dem Aufstehen trinke ich schnell einen Kaffee und gehe dann ins Fitnessstudio“, plauderte sie damals aus. „Wenn ich für ein Event oder ein Fotoshooting trainiere, trainiere ich gerne zweimal am Tag. Dann mache ich morgens beispielsweise etwas Cardio und nachmittags Krafttraining.“

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