Zug stieß mit Lastwagen in der Slowakei zusammen

Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang am Rand der Bezirksstadt Dunajska Streda. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, wird noch untersucht. Durch den Aufprall entgleiste der Zug, die Diesellok wurde beschädigt, Treibstoff floss aus. Der Lkw-Fahrer starb noch direkt an der Unfallstelle. 21 weitere Menschen wurden laut der Feuerwehr verletzt, niemand von ihnen lebensgefährlich.