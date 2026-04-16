Lkw-Lenker gestorben
Zug stieß mit Lastwagen in der Slowakei zusammen
In der Slowakei sind am Donnerstag ein Personenzug und ein Lastwagen zusammengestoßen. Dabei kam ein Mann ums Leben, 21 weitere Menschen wurden verletzt. Bei dem Toten handelt es sich um den Lkw-Fahrer, der noch an der Unfallstelle starb.
Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang am Rand der Bezirksstadt Dunajska Streda. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, wird noch untersucht. Durch den Aufprall entgleiste der Zug, die Diesellok wurde beschädigt, Treibstoff floss aus. Der Lkw-Fahrer starb noch direkt an der Unfallstelle. 21 weitere Menschen wurden laut der Feuerwehr verletzt, niemand von ihnen lebensgefährlich.
Das Führerhaus des Lastwagens wurde vollkommen zertrümmert. Die Polizei sperrte sowohl die Eisenbahnstrecke als auch die Straße für Aufräumarbeiten. Laut der staatlichen Eisenbahn-Infrastrukturgesellschaft war der Bahnübergang zwar ohne Schranken, aber durch eine Ampelanlage gesichert.
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