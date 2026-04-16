Belgiens Prinzessin Eléonore feiert 18. Geburtstag

Mit ihrem 18. Geburtstag beginnt für die Prinzessin ein neuer Lebensabschnitt. Obwohl sie nicht in direkter Thronfolge steht, eröffnet ihr die Volljährigkeit mehr Freiheiten – sei es in Ausbildung, Engagement oder öffentlichen Aufgaben. Beobachter erwarten, dass sie ihren eigenen Weg innerhalb und außerhalb des Königshauses finden wird.