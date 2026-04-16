Belgiens Prinzessin Eléonore feiert 18. Geburtstag

Prinzessin Eléonore von Belgien feiert am Donnerstag ihren 18. Geburtstag – ein bedeutender Meilenstein, den der belgische Königspalast mit einer Reihe neuer, eleganter Porträtfotos würdigt.
Die jüngste Tochter von König Philippe und Königin Mathilde gilt als die zurückhaltendste der vier königlichen Kinder, rückt nun aber mit ihrer Volljährigkeit stärker in den öffentlichen Fokus.
Eléonore wurde am 16. April 2008 in Anderlecht bei Brüssel geboren und ist das vierte Kind von König Philippe und Königin Mathilde.
Mit ihrem ruhigen, besonnenen Auftreten gilt sie als das zurückhaltendste Mitglied der jungen belgischen Königsfamilie. Optisch erinnert sie heute stark an ihre Großmutter Königin Paola im gleichen Alter.
Der Palast teilte eine Reihe neuer Fotos in den sozialen Medien, um den besonderen Geburtstag der Prinzessin zu feiern:
Eine zukünftige Königin als Taufpatin
Zu ihren Taufpaten zählt niemand Geringeres als Kronprinzessin Victoria von Schweden, die bei der Zeremonie persönlich anwesend war.
Auch Prinzessin Claire von Belgien, die Ehefrau von Prinz Laurent, wurde als Patin ausgewählt – ein Zeichen der besonderen Wertschätzung innerhalb der Familie. Ihr Taufpate ist Graf Sébastien von Westphalen zu Fürstenberg, ein langjähriger Freund ihrer Eltern.
Mit ihrem 18. Geburtstag beginnt für die Prinzessin ein neuer Lebensabschnitt. Obwohl sie nicht in direkter Thronfolge steht, eröffnet ihr die Volljährigkeit mehr Freiheiten – sei es in Ausbildung, Engagement oder öffentlichen Aufgaben. Beobachter erwarten, dass sie ihren eigenen Weg innerhalb und außerhalb des Königshauses finden wird.
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