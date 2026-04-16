Knapp 17.000 Anmeldungen für Medizinstudium

87 Studienplätze gewidmet

Von den 1950 Studienplätzen sind 87 „für Aufgaben im öffentlichen Interesse“ für Bundesländer, die Österreichische Gesundheitskasse, das Innenministerium und das Verteidigungsministerium reserviert.

Dafür reicht beim Test eine geringere Punktezahl. Die Bewerber müssen sich nicht unbedingt unter den besten Kandidaten der jeweiligen Uni platzieren, sondern „nur“ eine Leistung von 75 Prozent des Ergebnisses aller angetretenen Bewerber erreichen.