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Prüfung am 3. Juli

Knapp 17.000 Anmeldungen für Medizinstudium

Österreich
16.04.2026 12:38
Porträt von krone.at
Von krone.at

16.880 Personen haben sich für den Aufnahmetest für das Medizinstudium in Wien, Innsbruck, Linz und Graz am 3. Juli beworben. Vergeben werden 1950 Plätze – damit kommen auf einen Platz rund 8,7 potenzielle Nachwuchsärzte.

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Das Interesse gegenüber dem Vorjahr ist stark gestiegen. Vom Rekordwert an Anmeldungen aus dem Jahr 2021 ist man allerdings noch etwas entfernt: Damals bewarben sich rund 17.800 für einen Studienplatz. In den Jahren darauf ging es bergab auf 15.800 (2022), 15.400 (2023) und 15.200 (2024). Erst im Vorjahr gab es wieder einen Anstieg auf 15.700.

Plus an allen Standorten

  • Ein Plus bei den Bewerbungen wurde dabei an allen Standorten registriert – in der Bundeshauptstadt haben sich heuer 8235 Personen (2025: 7729) für den Aufnahmetest angemeldet, in Innsbruck 3532 (2025: 3238), in Graz 2824 (2025: 2617) und in Linz 2289 (2025: 2084). In Wien sind insgesamt 784 Plätze zu vergeben, in Innsbruck 430, in Graz 406 und in Linz 330.
Am 3. Juli rittern 16.880 Personen um insgesamt 1950 Studienplätze an allen Studienstandorten in ...
Am 3. Juli rittern 16.880 Personen um insgesamt 1950 Studienplätze an allen Studienstandorten in Österreich.(Bild: Christian Jauschowetz)
  • Mindestens 95 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin sind EU-Bürgern und 75 Prozent der Plätze Studienbewerbern mit einem österreichischen Maturazeugnis vorbehalten. Für die Zahnmedizin existiert dagegen keine solche Quote. 
Lesen Sie auch:
Pro Jahr schließen in Österreich etwa 1400 – 1600 Studierende ihr Medizinstudium (Humanmedizin) ...
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87 Studienplätze gewidmet
Von den 1950 Studienplätzen sind 87 „für Aufgaben im öffentlichen Interesse“ für Bundesländer, die Österreichische Gesundheitskasse, das Innenministerium und das Verteidigungsministerium reserviert. 

Dafür reicht beim Test eine geringere Punktezahl. Die Bewerber müssen sich nicht unbedingt unter den besten Kandidaten der jeweiligen Uni platzieren, sondern „nur“ eine Leistung von 75 Prozent des Ergebnisses aller angetretenen Bewerber erreichen.

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