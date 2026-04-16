Knapp 17.000 Anmeldungen für Medizinstudium

16.880 Personen haben sich für den Aufnahmetest für das Medizinstudium in Wien, Innsbruck, Linz und Graz am 3. Juli beworben. Vergeben werden 1950 Plätze – damit kommen auf einen Platz rund 8,7 potenzielle Nachwuchsärzte.
Das Interesse gegenüber dem Vorjahr ist stark gestiegen. Vom Rekordwert an Anmeldungen aus dem Jahr 2021 ist man allerdings noch etwas entfernt: Damals bewarben sich rund 17.800 für einen Studienplatz. In den Jahren darauf ging es bergab auf 15.800 (2022), 15.400 (2023) und 15.200 (2024). Erst im Vorjahr gab es wieder einen Anstieg auf 15.700.
Plus an allen Standorten
87 Studienplätze gewidmet
Von den 1950 Studienplätzen sind 87 „für Aufgaben im öffentlichen Interesse“ für Bundesländer, die Österreichische Gesundheitskasse, das Innenministerium und das Verteidigungsministerium reserviert.
Dafür reicht beim Test eine geringere Punktezahl. Die Bewerber müssen sich nicht unbedingt unter den besten Kandidaten der jeweiligen Uni platzieren, sondern „nur“ eine Leistung von 75 Prozent des Ergebnisses aller angetretenen Bewerber erreichen.
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