Historischer Schladming-Sieger verkündet Rücktritt

Karriereende nach schwierigen Jahren

Zuletzt war es ruhig um den 42-Jährigen geworden. Aufgrund der politischen Situation durfte er seit 2022 nicht mehr an internationalen Rennen teilnehmen und wechselte zu nationalen Wettbewerben in Russland. Sein letztes Weltcup-Rennen bestritt er im Jahr 2022 in Garmisch-Partenkirchen.