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„Nie erträumt“

Historischer Schladming-Sieger verkündet Rücktritt

Ski Alpin
16.04.2026 13:34
Alexander Khoroshilov
Alexander Khoroshilov(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der nächste Rücktritt im Ski-Zirkus! Slalom-Spezialist Alexander Khoroshilov beendet seine Karriere. Unvergessen bleibt sein historischer Sieg auf der Planai in Schladming. Ein Pionier des russischen Skisports sagt Servus.

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Khoroshilovs größter Moment war 2015 in Schladming, als er auf der Planai den ersten russischen Weltcup-Sieg seit 34 Jahren feierte – ein Meilenstein für sein Land. Insgesamt stand der Slalomfahrer zehnmal auf dem Podest, zuletzt im Jahr 2020.

Karriereende nach schwierigen Jahren
Zuletzt war es ruhig um den 42-Jährigen geworden. Aufgrund der politischen Situation durfte er seit 2022 nicht mehr an internationalen Rennen teilnehmen und wechselte zu nationalen Wettbewerben in Russland. Sein letztes Weltcup-Rennen bestritt er im Jahr 2022 in Garmisch-Partenkirchen.

Bei den Olympischen Spielen 2022 stand Khoroshilov noch einmal auf der großen Bühne, danach folgte das abrupte Aus im internationalen Ski-Zirkus.

Zum Karriereende blickt der Russe stolz zurück, meinte gegenüber dem Portal „Match“: „Ich hätte nie zu träumen gewagt, einmal im Weltcup zu gewinnen – und doch ist dieser Traum Wirklichkeit geworden, auch wenn er lange unerreichbar schien.“

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