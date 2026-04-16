Historischer Schladming-Sieger verkündet Rücktritt

Der nächste Rücktritt im Ski-Zirkus! Slalom-Spezialist Alexander Khoroshilov beendet seine Karriere. Unvergessen bleibt sein historischer Sieg auf der Planai in Schladming. Ein Pionier des russischen Skisports sagt Servus.
Khoroshilovs größter Moment war 2015 in Schladming, als er auf der Planai den ersten russischen Weltcup-Sieg seit 34 Jahren feierte – ein Meilenstein für sein Land. Insgesamt stand der Slalomfahrer zehnmal auf dem Podest, zuletzt im Jahr 2020.
Karriereende nach schwierigen Jahren
Zuletzt war es ruhig um den 42-Jährigen geworden. Aufgrund der politischen Situation durfte er seit 2022 nicht mehr an internationalen Rennen teilnehmen und wechselte zu nationalen Wettbewerben in Russland. Sein letztes Weltcup-Rennen bestritt er im Jahr 2022 in Garmisch-Partenkirchen.
Bei den Olympischen Spielen 2022 stand Khoroshilov noch einmal auf der großen Bühne, danach folgte das abrupte Aus im internationalen Ski-Zirkus.
Zum Karriereende blickt der Russe stolz zurück, meinte gegenüber dem Portal „Match“: „Ich hätte nie zu träumen gewagt, einmal im Weltcup zu gewinnen – und doch ist dieser Traum Wirklichkeit geworden, auch wenn er lange unerreichbar schien.“
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