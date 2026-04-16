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9,5 Prozent gestiegen

French Open: Preisgeld wächst auf 61,7 Mio. Euro

Tennis
16.04.2026 13:35
Titelverteidiger Carlos Alcaraz
Titelverteidiger Carlos Alcaraz(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Gesamtpreisgeld der French Open in Paris ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 61,7 Millionen Euro angehoben worden. Das gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. 

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Trotzdem dürfte das Ende Mai beginnende Tennis-Turnier im Kreis der vier Grand-Slam-Events jenes mit der niedrigsten Dotation bleiben. Ganz vorne lagen 2025 die US Open, die umgerechnet 76,40 Millionen Euro auszahlten.

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