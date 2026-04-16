Australien investiert Milliarden in neue Waffen

Verteidigunsminister Richard Marles. Die Ausgaben sollen damit auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. Bisher waren 2,3 Prozent geplant. Hintergrund sind wachsende geopolitische Spannungen im Indopazifik und eine zunehmend unsichere globale Lage. Marles stellte die neue Sicherheitsstrategie jetzt in Canberra vor. Ziel sei es, Australien militärisch schlagkräftiger zu machen – ohne jedoch die Allianz mit den USA infrage zu stellen.