Neue Foto-Handys: Mehr Kameras, mehr Flexibilität!

Das Nokia 9 Pureview bietet an der Rückseite fünf (!) 12-Megapixel-Kameras mit Zeiss-Optik. Zwei fotografieren in Farbe, die anderen drei in Schwarzweiß. Aus den fünf Einzelbildern wird softwareseitig das optimale Bild errechnet. Als besonderes Extra bietet dieses Smartphone RAW-Aufnahme, was bei der Nachbearbeitung am PC mehr Möglichkeiten eröffnet.