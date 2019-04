„GoT“-Fans sind größtem Malware-Risiko ausgesetzt

Die Sicherheitsexperten untersuchten die Malware-Häufigkeit illegaler Serien-Downloads für den Zeitraum 2017 und 2018. In beiden Jahren führte der Fantasy-Hit „Game of Thrones“ die Liste an. Demnach entfielen im Vorjahr mit weltweit 20.934 angegriffenen Nutzern 17 Prozent der infizierten Raubkopien auf „Game of Thrones“. 18.794 Nutzer wurden über „The Walking Dead“-Folgen attackiert; auf Fake-„Arrow“-Folgen entfielen 12.163 Angriffe. Bedenklich hierbei: Obwohl 2018 keine neuen Folgen von „Game of Thrones“ veröffentlicht wurden, stand der Kampf um den Thron in Königsmund an erster Stelle.