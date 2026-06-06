FIFA-Gelder und Steuern: So viel kassiert der ÖFB

„Schwer zu akzeptieren“

Noch ein weiterer Aspekt bereitet dem ÖFB-Geschäftsführer leichtes Kopfzerbrechen: „Wir wissen noch immer nicht, wo und wie wir die FIFA-Prämien versteuern müssen“, erzählte Neuhold. Man habe deshalb den österreichischen Steuerberater beauftragt, mit der FIFA und einer Partnerkanzlei in den USA möglichst alle Risiken auszuschalten und eine bestmögliche steuerrechtliche Handhabung zu gewährleisten. „Trotzdem können wir noch nicht sagen, was in puncto Steuer schlagend werden wird. Das ist so kurz vor Turnierbeginn schwer zu akzeptieren“, erklärte Neuhold.