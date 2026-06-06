FIFA macht doch Rückzieher bei einer Regeländerung

Kritik von Bürgermeistern von Gastgeberstädten war deutlich

Daran gab es heftige Kritik von Fan-Vertretern, aber auch von Politikern wie Torontos Bürgermeisterin Olivia Chow, die das Wasserflaschenverbot und den de-facto-Zwang zum Wasserkauf im Stadion als „reine Geldmacherei“ bezeichnet hatte. In Toronto finden sechs WM-Spiele statt. Auch New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hatte sich „besorgt“ gezeigt über die FIFA-Regel und sagte nach der Kehrtwende nach Angaben von „The Athletic“: „Ich bin froh, dass niemand befürchten muss, sich ausreichend Flüssigkeitszufuhr nicht leisten zu können, besonders Fans nicht, die oft stundenlang bei extremer Hitze vor einem Spiel warten.“