Staatsbürgerschaft: Sind Kontrollen viel zu lasch?

Wer als ausländischer Bürger österreichischer Staatsbürger werden möchte, muss hohe Hürden überwinden. Gefordert werden unter anderem ein tadelloses Vorleben, Deutschkenntnisse und ein rechtmäßiger Aufenthalt über viele Jahre hinweg. Umso brisanter ist der Verdacht, dass ein im Bezirk Linz-Land lebender Tschetschene (63) auf illegale Weise zur Staatsbürgerschaft gekommen ist – die „Krone“ berichtete.