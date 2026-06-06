Lawine! Rückzüge wirbeln Unterhaus durcheinander

Weil für die neue Regionalliga Süd ab Herbst acht Vereine aus der Steiermark benötigt werden, wäre aufgrund des Aufstiegs von Voitsberg eigentlich kein steirischer Absteiger vorgesehen gewesen. St. Anna darf als Tabellenletzter der Regionalliga Mitte nun aber doch freiwillig runter – eine Sonderregel, die wegen der Ligen-Reform eingeräumt worden war, wie der StFV bestätigte.