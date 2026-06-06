Feuer in Hauptstadt
„Unakzeptabler“ Stromausfall legt Jamaika lahm
Ein inselweiter Stromausfall hat am Freitagabend ganz Jamaika lahmgelegt. Auch in der Hauptstadt Kingston blieb es gespenstisch dunkel.
Energieminister Daryl Vaz teilte in den sozialen Medien mit (siehe Posting unten), dass die Stromversorgung zusammengebrochen sei, nannte jedoch keinen Grund für die Störung.
Der Ausfall sei „unakzeptabel“. Er forderte vom nationalen Energieversorger Jamaica Public Service Company (JPS) binnen 24 Stunden völlige Aufklärung.
JPS bestätigte den Ausfall und erklärte, die Ursache zu untersuchen. An der Wiederherstellung der Stromversorgung werde fieberhaft gearbeitet.
In sozialen Netzwerken berichten User, dass es vor dem Stromausfall ein großes Feuer in der Hauptstadt Kingston gegeben hätte.
Diese Aufnahmen sollen das Feuer am Freitagabend in der Stadt zeigen:
Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hieß es, in einigen Teilen der Karibikinsel gebe es bereits wieder Strom. Auch Vaz erklärte, die Versorgung werde bis zum Ende der Nacht landesweit wiederhergestellt sein.
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