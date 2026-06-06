Raupen mit Gifthaaren können gefährlich werden

Vorsicht vor allem bei Kindern geboten

Potenziell problematisch für Menschen: Die Raupen haben feine Gifthaare, die mitunter zu heftigen Reaktionen führen können. Besonders Kinder seien gefährdet, da sie häufiger Bodenkontakt und eine empfindlichere Haut haben und ihre Atemorgane noch nicht vollständig ausgereift sind, wie die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde aktuell mitteilt: „Allergien, Hautausschläge, schmerzhafte Bläschen, Augenentzündungen, Atembeschwerden und im schlimmsten Fall ein allergischer Schock sind möglich“, warnt Medizinerin Sabine Scholl-Bürgi.