WM: Diese Fußball-Zwerge hoffen auf den Coup!

Haiti – Comeback nach 52 Jahren

Über fünf Jahrzehnte nach der Premiere ist Haitis Team zum zweiten Mal bei einer WM dabei und in der Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, 2022-Halbfinalist Marokko und Schottland klarer Außenseiter – so wie 1974 in Deutschland, als die „Grenadiere“ gegen Italien (1:3), Polen (0:7) und Argentinien (1:4) chancenlos waren. Als kleiner Held kehrte damals aber Emmanuel Sanon zurück, der beide Tore erzielte. Haiti spielt in Gruppe C in den USA, das den Karibikstaat auf der Insel Hispaniola mit einem Einreiseverbot belegt hat. Unterstützung wird aber von den über eine Million Immigranten kommen, die sich vorwiegend in Florida und an der Ostküste, wo Haiti seine Spiele bestreitet, niedergelassen haben. Teamchef ist der Franzose Sebastien Migne. Für die Tore sorgen soll Duckens Nazon. Der Stürmer, der für den iranischen Club Esteghlal spielt, hat in 74 Länderspielen 44 Tore erzielt. Für Schlagzeilen hat Haiti zu Jahresbeginn im Frauenfußball mit dem Engagement von Pia Sundhage als Teamchefin gesorgt. Die Schwedin hatte davor die Nationalteams von USA, Schweden, Brasilien und der Schweiz betreut.