Traum vom Oldtimer endet in finanziellem Desaster

Im Internet war der 51-Jährige aus dem Bezirk Imst kürzlich auf ein Inserat gestoßen. Angeboten wurde ein Oldtimer-Traktor. Genau so einen wollte der Tiroler offenbar immer schon haben. Dass es sich hierbei um einen Fake handelte und hinter dem Angebot Betrüger steckten, ahnte er zunächst nicht.