Traum vom Oldtimer endet in finanziellem Desaster

Er wollte sich den Traum von einem Oldtimer-Traktor erfüllen, steht jetzt aber mit mehr als 10.000 Euro weniger und ohne Gefährt da. Ein 51-Jähriger aus dem Tiroler Oberland wurde Opfer von skrupellosen Internet-Betrügern.
Im Internet war der 51-Jährige aus dem Bezirk Imst kürzlich auf ein Inserat gestoßen. Angeboten wurde ein Oldtimer-Traktor. Genau so einen wollte der Tiroler offenbar immer schon haben. Dass es sich hierbei um einen Fake handelte und hinter dem Angebot Betrüger steckten, ahnte er zunächst nicht.
Mehr als 10.000 Euro überwiesen
„Daraufhin ergab sich ein Kontakt mit dem nicht näher bekannten Verkäufer über das Internet – und schlussendlich erfolgte die Überweisung des vereinbarten Kaufpreises. Die Rede ist von einem niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag“, heißt es vonseiten der polizeilichen Ermittler.
Polizei nahm Ermittlungen auf
Der 51-Jährige habe dann zwar eine Rechnung und auch eine Sendungsverfolgungsnummer erhalten, aber nicht den gekauften Traktor. Von den Betrügern fehlt bislang jede Spur. Ermittlungen sind im Gange.
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