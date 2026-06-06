Tränen im Teamhotel: Karl reagiert auf sein WM-Aus

Der Weltmeister von 1990 richtete aber auch aufmunternde Worte an den Bayern-Youngster. „Es ist aber auch das Risiko, das du als Spieler hast, eben mit Verletzungen klarzukommen, dass sie natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Das ist schlimm genug. Aber ja, es tut mir leid. Es geht aber weiter“, sagte Matthäus und erinnerte dabei an seinen Kreuzbandriss, der ihn um die Teilnahme an der EM 1992 gebracht hatte.