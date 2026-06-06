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Tränen im Teamhotel: Karl reagiert auf sein WM-Aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.06.2026 08:09
Lennart Karl fällt für die WM aus.
Lennart Karl fällt für die WM aus.(Bild: EPA/KAMIL KRZACZYNSKI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der WM-Traum ist geplatzt! Nach seinem bitteren Verletzungs-Aus kurz vor Turnierbeginn hat sich Bayern-Juwel Lennart Karl mit emotionalen Worten an die Fans gewandt. Auch im DFB-Team sorgte die Hiobsbotschaft für Tränen.

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Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft hat Lennart Karl einen schweren Rückschlag erlitten. Der 18-Jährige zog sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel gegen die USA einen Muskelbündelriss zu und verpasst damit seine erste WM-Endrunde. 

Der Bayern-Youngster meldete sich via Instagram zu Wort. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen“, schrieb Karl. „Ich habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt.“

Der Shootingstar hatte sich seine Nominierung mit starken Leistungen in seiner ersten Profisaison bei Bayern sowie überzeugenden Auftritten nach seinem DFB-Debüt im März verdient. Trotz des bitteren Rückschlags blickt Karl nach vorne: „Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute.“ Seinen Beitrag beendete er mit den Worten: „Komme stärker zurück, versprochen.“

Leipzig-Kicker rückt nach
Für Karl rückt Assan Ouédraogo von RB Leipzig in den WM-Kader nach. Der 20-Jährige hatte beim 6:0 gegen die Slowakei im November sein Debüt im Nationalteam gefeiert und dabei direkt getroffen. In den kommenden Tagen wird er zum DFB-Quartier nach Winston-Salem reisen.

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Tränen im Teamhotel
Die Verletzung von Karl hinterließ auch bei seinen Teamkollegen Spuren. DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtete von emotionalen Szenen im Teamhotel. „Julian war da, hat noch ein paar Worte gesagt, die ganze Mannschaft war da. Er hat auch noch ein paar Worte gefunden, obwohl ihm das schwergefallen ist. Er war extrem traurig, es sind auch glaube ich schon ein paar Tränen geflossen“, schilderte Neuendorf die Verabschiedung im Waldorf Astoria.

Der Ausfall des Offensivspielers sei ein spürbarer Dämpfer kurz vor dem WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curaçao. „Das drückt so ein bisschen die Stimmung, muss man sagen. Er war ja wirklich die letzten Spiele top unterwegs und hat uns viel Freude gemacht“, sagte Neuendorf.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf
DFB-Präsident Bernd Neuendorf(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zeigte sich betroffen. „Du freust dich darauf, du arbeitest dahin, das ist der Traum deiner Kindheit, vielleicht irgendwann mal bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und dann, wenn du gerade auch noch wie Lennart Karl in den Himmel geschossen bist nach acht, neun Monaten Profidasein“, sagte Matthäus bei einem DFB-Sponsorentermin in Chicago. „Diesen Schock, den muss er auch vom Kopf her verarbeiten.“

Der Weltmeister von 1990 richtete aber auch aufmunternde Worte an den Bayern-Youngster. „Es ist aber auch das Risiko, das du als Spieler hast, eben mit Verletzungen klarzukommen, dass sie natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Das ist schlimm genug. Aber ja, es tut mir leid. Es geht aber weiter“, sagte Matthäus und erinnerte dabei an seinen Kreuzbandriss, der ihn um die Teilnahme an der EM 1992 gebracht hatte.

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